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Osmaniye'de malzeme deposu alevlere teslim oldu

Osmaniye'de malzeme deposu alevlere teslim oldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir malzeme deposunda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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