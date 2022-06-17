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Kadir Şeker tekrar hakim karşısına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kadir Şeker tekrar hakim karşısına çıkacak

Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker, cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker, cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Konya'da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşmanın 5 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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