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Kadir İnanır, İzinsiz Yayınlar Nedeniyle Gülşah Film'e Tazminat Davası Açtı

Kadir İnanır, İzinsiz Yayınlar Nedeniyle Gülşah Film'e Tazminat Davası Açtı
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Kadir İnanır, filmlerinin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e dava açtı. Sanatçı, şimdilik 20 bin liralık tazminat talep ederken, bu tutarın artırılabileceği belirtildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, yıllardır başrolünü üstlendiği bazı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Sanatçı, bu yayınlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürerek, yapım şirketi Gülşah Film'e tazminat davası açtı. Söz konusu şirket, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a ait.

Kadir İnanır, İzinsiz Yayınlar Nedeniyle Gülşah Film'e Tazminat Davası Açtı

"HAKLARIMIZ ÖDENMİYOR"

İnanır'ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığı vurgulandı. Hürriyet'in haberine göre, dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film'den faiziyle tahsilini talep ediyoruz."

FAİZİYLE BİRLİKTE TALEP EDİLDİ

Dava kapsamında Kadir İnanır, Gülşah Film tarafından yürütülen bu yayınların kendisine ait sanatçı haklarını ihlal ettiğini belirterek, şimdilik 20 bin liralık maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etti. Dilekçede, bu tutarın ilerleyen süreçte mahkemenin değerlendirmesine göre artırılabileceği de belirtildi.

GÜLŞAH FİLM'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davayla ilgili olarak Gülşah Film cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, sektör temsilcileri bu gelişmenin telif hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendireceği görüşünde.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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