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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşından açıklama: Pıhtı temizlendi

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Jülide Kural, Beykoz'da yaşadığı evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Kural, 23 yıllık hayat arkadaşının tedavisine devam edildiğini belirtti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OLAĞANÜSTÜ ÇABASIYLA PIHTI TEMİZLENDİ"

Beykoz'da yaşadığı evde, beyne pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili 23 yıldır birlikte yaşadığı eşi Julide Kural sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kural açıklamasında, "Kamuoyunun bilgisine; Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı saat 09.30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Hızlıca yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olup, hekim ve sağlık çalışanlarının olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın durumu stabildir. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım' dedi.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Pıhtı temizlendi

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Pıhtı temizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Murat Kara:

gündemi meşgul etmeyin bizene o akıl insan

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haksız mıyım:

dini nikaha karşı çıkanlar, nikahsız birlikteliğe ''HAYAT ARKADAŞLIĞI' adı altında masumiyet ve meşruiyet kazandırıyor. bu ülkede dert, müslümanın inancını yaşamasıdır sadece. ne kadın hakkı, ne çağdaşlık, ne başka bişey aslında umurlarında değildir. hayat arkadaşı denilen ilişkide kadının hangi güvencesi, hakkı yasal koruma altında?

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Fatih Erdem:

Rabbim şifalar versin kadir abimize, dualarımız sizinle??

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Nayci İbrahim:

HEPİMİZ TÜRK SİNAMASININ BİR AKTÖRÜ OLARAK ÇOCUKLUĞUMUZDAN BU YANA FİLMLERİNİ SEVEREK İZLEDİK.DURUMU STABİL DEMEK ,DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK DEMEKTİR.ALLAH KURTARSIN DİYORUZ.

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Bordo Bere:

ALLAH RAHMET EYLEMESIN ATESI BOL OLSUN

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Arif altın:

son 1 yılda tanıdığım gördüğüm en az 10 kişi beyin damarında pıhtı atmasından vefat etti hepsine sadece iğne ilaç tedavisi uygulandı demekki parayla pıhtı temizlenebiliyor

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ARSLANOĞLU Hakan:

Dün yoğun bakım bugün yokum bakın..

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erkan yüksel:

hayat arkadası ..chp lı olsa yerden yere vururlardı ..

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