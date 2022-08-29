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Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası

3. Sayfa Haberleri

Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası

Samsun'da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Samsun'da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti. Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı.

Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun kavga 3. Sayfa Haberler

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