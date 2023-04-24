Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı.

Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

POLİS BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

2 KADINLA YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title