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Ev kiralayıp genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! Daha neler neler yapmış

3. Sayfa Haberleri

Konya'da farklı kişilerin kimlikleriyle günlük daire kiralayarak genç kızları cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen kadın yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ayrı daireyi farklı kişilerin kimliklerini kullanarak kiralayan ve bu dairelerde kadınlara şiddet uygulayarak zorla alıkoyup fuhuş yaptıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ev kiralayıp genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! Daha neler neler yapmış

36 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şahsın, cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olan ve 2 ayrı mühür bozma suçundan aranması olan F.A. (27) adlı kadın olduğu tespit edildi.

Ev kiralayıp genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan kadın tutuklandı! Daha neler neler yapmış

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ikamet adresi tespit edilen F.A. yakalanarak gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarında' gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Konya 3. Sayfa Haberler

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