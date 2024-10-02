Kadınlara KADES Uygulaması Yükleniyor

Ordu'nun Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların cep telefonlarına, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması yükledi.

Çaybaşı'nda kamu kurum ve kuruşlarında çalışan bayanlara İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi verildi. Kadınlara, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olan KADES slayt filmi de izletildi.

Programda kadınlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - ORDU