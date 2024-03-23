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İstanbul'da cami avlusunda "Neden oruç tutmuyorsun?" kavgası

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İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara 'Neden oruç tutmuyorsunuz' diyerek hakaret eden bir adam, kadınlar tarafından hırpalandı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve hakaretler eden adamı yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAKARETE KARŞILIK VEREREK SALDIRDILAR

İstanbul Fatih Cami avlusunda bir adam, sigara içen kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedikten sonra hakaret etti. Adamın sözleri üzerine ortalık bir anda karıştı ve tartışma alevlendi. Kadınlar, uğradıkları hakarete, adama saldırarak cevap verdi. Cami avlusundan yükselen bağırma sesleri üzerine çok sayıda vatandaş ne olduğunu merak ederek olayı izlemeye başladı.

Kadınlar, 'neden oruç tutmuyorsun' diyerek hakaret eden adamı dövdü

ÖFKELİ KADIN, ÇANTAYLA VURMAYA DEVAM ETTİ

Polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmeye çalıştı ve kadınlara ağza alınmayacak küfürler eden adamı demir korkuluklara yaslayarak yakaladı. Öfkesini alamayan kadınlardan biri elindeki çantayla, adama vurmaya devam etti. Kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Tepkiler çığ gibi büyürken polis ekipleri çevredekileri dağıtmak için uzun süre çaba harcadı. Kadınların elinden güçlükle alınan adam, polis tarafından koruma altına alınırken olaydan geriye bu görüntüler kaldı.

Kadınlar, 'neden oruç tutmuyorsun' diyerek hakaret eden adamı dövdü

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul Hukuk 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (12)

Nuri Aga:

La olum sana ne la. İsteyen tutar isteyen tutmaz. Belki bir manisi vardır tutmaya...

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Murat saritas:

Cami avlusunda mübarek ramazan ayı içinde oruç tutan insanlara hakaret edercesine özellikle böyle yerlerde insanları kışkırtmak için bunu yapanlarda art niyet olarak görülür

92
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Cansu Soykan:

Bu şahıs tam bir provokatör. İnsanların oruç tutup tutmadıkları seni ne ilgilendiriyor be adam?

93
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HainKOXPER :

Bilim adına hiç bişey tartışmayız boş işlere gelince kimseye toz kondurmayız

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Demir:

Oruç tutmak herkesin kendi tercihi...Cahil adam bunu bilmiyor gibi

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ibrahim eren:

Yine bir tiyatro. Aklı başında bir müslüman kimseye neden oruç tutmuyorsun diye sormaz. Müslüman orucun faydalarını anlatır ve sadece tebliğ ile mükelleftir. Hesap sormak sadece Allah'a aittir. Üstelik kadınlara hiç sorulmaz.

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cahitgenc:

Adamın yaptığı hiç bir şekilde kabul edilemez ama Ramazan ayında Caminin avlusunda sigara içmek de ne?

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Mert null:

niye?cami avlusunda sigara içmek yasak mı?

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Usame Ozkanca:

Cami avlusundan başka biryer bulamamışlarmı

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Hek Tor:

Belki oruçlu olmalarına rağmen açgözlerle kendilerine bakılmalarından hoşlanıyorlardır... Olamaz mı yani? Ha ha ha ha.

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