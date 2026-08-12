Bursa'da Kadına Şiddet ve Linç Girişimi: İki Yaralı Yoğun Bakımda

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iddiaya göre bir kadını darbeden adam, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darbeden adam yoğun bakıma kaldırılırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nadir T., Çile Ö.'yü darbetti. Kadının yardımına koşan mahalle sakinleri ise bu kez Nadir T.'ye saldırdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi darbettiği anlar yer aldı.

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı meydana geldiği ve yüzünde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan kadın yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Mahallelinin saldırısında ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı