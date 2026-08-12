Haberler

Bursa'da Kadına Şiddet ve Linç Girişimi: İki Yaralı Yoğun Bakımda

Bursa'da Kadına Şiddet ve Linç Girişimi: İki Yaralı Yoğun Bakımda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iddiaya göre bir kadını darbeden adam, mahallelinin saldırısına uğradı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iddiaya göre bir kadını darbeden adam, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darbeden adam yoğun bakıma kaldırılırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nadir T., Çile Ö.'yü darbetti. Kadının yardımına koşan mahalle sakinleri ise bu kez Nadir T.'ye saldırdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi darbettiği anlar yer aldı.

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı meydana geldiği ve yüzünde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan kadın yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Mahallelinin saldırısında ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan detaylarını açıkladı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare!

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Edebiyat öğretmeni yüz kızartıcı suçtan gözaltında