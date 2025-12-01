Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı
Bir kadına şiddet uygulayıp bu görüntüleri TikTok üzerinden yayınlayan engelli olduğu düşünülen bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada hızla yayılan şiddet görüntüleri geniş çaplı bir infial yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırganın da engelli raporu olduğunu belirtti. Şahıs, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Bir kişi, engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uygulayıp bu görüntüleri TikTok üzerinden canlı yayınladı.
- Şiddet uygulayan şahıs B.S. yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
- Şiddet uygulayan şahıs B.S.'nin engelli raporu bulunuyor.
Engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uygulayıp bu görüntüleri TikTok üzerinden yayınlayan şahıs, infiale neden oldu. Söz konusu şiddet görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından emniyet harekete geçti.
KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHIS ENGELLİ ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından bir açıklama yaparak, şahsın yakalandığını belirtti. Yerlikaya, saldırgan şahsın da engelli raporu bulunduğunu belirtti. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "N.K. adlı kadına şiddet uygulayan engelli şahıs B.S. yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında"bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (Engelli Raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır."
Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilmesi dikkat çekti.