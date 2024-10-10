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Kadına Şiddet Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı

Kadına Şiddet Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 25 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, kadın polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında yakalandı. Şüpheli, kadına şiddet, tehdit ve şantaj gibi suçlardan aranıyordu.

Kadına şiddet, tehdit ve şantaj gibi suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görevli kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Karşıyaka Çarşısı ve ara sokaklarda uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama esnasında polisi gören bir kişi ara sokaklarda ekiplerden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, kısa süre sonra kadın polisler tarafından yakalanarak kelepçelendi. Gözaltına alınan şüphelinin kadına şiddet, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kesilmiş 25 yıl, 22 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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