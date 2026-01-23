Bilecik'te kadına karşı tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te kadına karşı tehdit suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik'te merkez ilçeye bağlı Taşçılar köyü mevkiinde kadına karşı tehdit suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Avcı Projesi" kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, Kadir F. isimli şahıs tespit edildi. Şahsın, kadına karşı tehdit suçundan arandığı ve hakkında 225 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK