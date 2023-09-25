Kadına Karşı Öldürmeye Teşebbüs Davası Açıldı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.?yi (49) evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaralayan Murat Dursun (50) hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Mayıs'ta Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, saat 08.00 sıralarında kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı Buket Y.?nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı. Apartman görevlisinin gelmesiyle Dursun, otoparkta saklandı. Yaklaşık 2 saat sonra Buket Y. otomobilinin yanına geldiğinde ortaya çıkan Dursun, yanında getirdiği bıçakla kadına saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun ise kaçtı. Polis tarafından yakalanan Murat Dursun, tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Buket Y. ise 6 Haziran'da taburcu edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT PAYLAŞIMLARI

Murat Dursun hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçunda iddianame hazırlandı. İddianamede Dursun'un sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar yer aldı. Paylaşımlarda Dursun'un, 'Pazartesi en mutlu günüm olacak. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkes yalanlarını, yaşattıklarının hesabını vermeden yaşayamayacak. Herkes yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyecek, yanlış yapanlar cezalarını ağır ödeyecektir. Pazartesiyi bekle, yanındakilerle senin yarın ve yarından yakın hayatın özel olacak. Ölümü görsün, benim korkum yok, pazartesiyi bekleyin, ölüm güzel olacak' gibi ifadeler kullandığı belirlendi.İddianamede Murat Dursun'un yaptığı savunma da yer aldı. Dursun savunmasında Buket Y. ile birlikte olduğunu iddia ettiği N.U.?nun kendisine, Buket Y.'ye ait özel fotoğraf ve görüntüler gösterince sinirlendiğini ve sosyal medyadaki paylaşımları N.U.?ya yönelik yaptığını öne sürdü. Buket Y. ile aynı binada oturan N.U.?ya zarar vermek için apartmana gittiğini söyleyen Dursun, ikisinin otomobillerini yan yana görünce sinirlenerek Buket Y.?nin lastiklerini kestiğini ifade etti. 2 saat kadar N.U.?yu beklediğini, bu sırada Buket Y.?nin 'aşkım' diyerek telefonda biriyle konuşmasını duyunca sinirlenerek bıçakladığını söyleyen Dursun, olaydan sonra panikle kaçtığını belirtti.

TEDBİRİ İHLAL ETTİĞİ İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ

Buket Y.'nin Murat Dursun hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da iddianamede yer aldı. Buket Y. ifadesinde olaydan 3 gün önce Dursun'dan, tedbir kararını ihlal ettiği için şikayetçi olduğunu, N.U.?da cinsel içerikli görüntülerinin olmadığını söyledi.

DAHA ÖNCE EVİNİ YAKMIŞ

Buket Y. ve Dursun'un husumetli olduğu belirtilen iddianamede, Dursun'un 21 Eylül 2022'de Buket Y.?nin evini yakmakla suçlandığı olaya da yer verildi. Sosyal medyadaki paylaşımların Buket Y.?ye yönelik olduğunu değerlendiren savcılık, Dursun'un, kadına zarar verme niyetiyle gittiğinin anlaşıldığını bu sebeple de Dursun'un 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilerek Dursun hakkında dava açıldı. Murat Dursun ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)