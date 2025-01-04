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Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders

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BBC Sport sunucusu Emma Jones, sosyal medyada aldığı rahatsız edici mesajları mizahi bir video ile ifşa etti. 'DM Yardım Hattı' adını verdiği videoda, uygunsuz mesaj gönderen takipçilerine ders veren Jones, büyük beğeni topladı. Jones, bu yaratıcı ve eğlenceli yöntemle, sosyal medyada kadınların maruz kaldığı tacizin önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BBC Sport sunucusu Emma Jones, sosyal medyada aldığı rahatsız edici mesajları ifşa eden eğlenceli bir video yayınladı. Sunucu, 'DM Yardım Hattı' adını verdiği videoda, uygunsuz mesaj gönderen takipçilerine ders verdi.

Yeni yıl kutlaması bahanesiyle müstehcen mesajlar atan "Brian" adlı takipçisine seslenen Jones, "Bir kadına mesaj atarken nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin. Örneğin 'Merhaba, nasılsınız?' diye başlayabilirsiniz" diyerek dalga geçti.

Videosuna "Yeni yılı kutlarken, internetteki 'Brianları' kontrol altında tutmak için çalışan DM Yardım Hattı gönüllülerini düşünün" notunu düşen Jones, büyük beğeni topladı.

Ocak 2024'te de benzer bir video hazırlayan ünlü sunucu, "Roger" adlı bir takipçinin uygunsuz mesajlarını paylaşmıştı. Jones, mizah yoluyla sosyal medyadaki taciz sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Meslektaşları ve takipçileri, Jones'un bu yaratıcı tepkisini takdir ederken, sosyal medyada kadınların maruz kaldığı tacizin önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders

Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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