Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden kadın polise tekme atıldı. Polis, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteciyi gözaltına aldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
KADIN POLİSE TEKME ATTI
Bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavga sırasında taraflardan L.K, bir kadın polise tekme attı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.
OLAY KAMERADA
Öte yandan tarafların kavga etmesi ve 5 kişinin gözaltına alınması, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa