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Kadın Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kadın Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kadın meselesi yüzünden meydana gelen olayda, Etem Yağcı, tartıştığı arkadaşı Fikret Akar'ı öldürdü. Mahkeme, sanığı 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, kadın meselesi yüzünden köy kahvehanesinde arkadaşını öldüren sanık hakkında karar çıktı. Duruşmada, "Olay saniyeler içinde oldu, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" ifadelerini kullanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan bir köy kahvehanesinde meydana geldi. Daha önce aralarında kadın meselesi yüzünden husumet bulunan Etem Yağcı (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Yağcı, ruhsatsız tabanca ile Akar'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aile en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

Sanık Etem Yağcı hakkında açılan, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' davasının karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Etem Yağcı, maktul Fikret Akar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, söz hakkı verilen Fikret Akar'ın ailesi, önceki duruşmalarda verdikleri beyanları tekrar ederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Duruşmada savunma yapan Akar'ın avukatı, sanık Etem Yağcı'ya herhangi bir tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

"Maktul elini beline atınca ben de panikle silahı çekip ateşledim"

Karar öncesi söz verilen sanık Etem Yağcı, önceki duruşmalarda verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek, "Olay saniyeler içinde oldu. Maktul elini beline atınca ben de panikle silahı çekip ateşledim, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık avukatı ise, öldürme olayında tasarlamanın sabit olmadığı ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Sanık Etem Yağcı'ya karar verileceği hatırlatılarak son sözü soruldu. "Takdir mahkemenindir" dedi.

Müebbet cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra sanık hakkında verilen cezayı açıkladı ve Etem Yağcı'ya müebbet hapis cezası verdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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