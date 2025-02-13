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Kadın Kıyafetiyle Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kadın kıyafeti giyerek iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı iddia edilen 30 yaşındaki erkek şüpheli A.Ş. yakalandı. Yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kıyafeti giyerek iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı iddia edilen erkek şüpheli yakalandı.
İlçenin Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin TL çalan şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan araştırmalar sonucunda, tanınmamak için kadın kıyafeti giyen A.Ş.'nin (30) kimliği tespit edildi.
Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüphelinin Tekel Mahallesinde meydana gelen bir diğer hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.
Yapılan operasyonla Dumlupınar Mahallesi'nde yakalanan A.Ş., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edildi.
A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kadın Kıyafetiyle Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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