Şantaj ve Kadın Kıyafeti Giydirme Skandalında 6 Tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alana Ö.A. isimli şahsı götürerek kadın kıyafeti giydiren ve şantaj yapan Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. isimli şahıslar jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ardından 5 Ağustos Çarşamba günü Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı