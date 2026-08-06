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Şantaj ve Kadın Kıyafeti Giydirme Skandalında 6 Tutuklama

Şantaj ve Kadın Kıyafeti Giydirme Skandalında 6 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir şahsı ormanlık alana götürüp kadın kıyafeti giydirerek şantaj yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alana Ö.A. isimli şahsı götürerek kadın kıyafeti giydiren ve şantaj yapan Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. isimli şahıslar jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ardından 5 Ağustos Çarşamba günü Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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