Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi

Çorum'da pazar yerinde, husumetlisi tarafından vurulan şahıs bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Vurulan şahsın, yanına gelen kişinin yüzü kar maskeli ve kadın kılığında geldiği ortaya çıktı.

ETEĞİN ALTINDAKİ SİLAHI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.