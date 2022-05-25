Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü - Haberler

19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde iddiaya göre Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak'ın kızından ayrılmasını istediği İsmail Y., kıza cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti.

KIZLARLA BULUŞACAĞINI ZANNEDEREK BULUŞMA YERİNE GİTTİLER

Bunun üzerine Toprak, 'Ahsen' ismiyle sahte bir genç kadın sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile görüşmeye başladı. Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. İsmail Y. ise Cansu isminde kişiyle buluşacağını zannedip, arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gitti.

ÇATIŞMADA YAŞAMINI YİTİRDİ

"KADIN GÖREMEYİNCE HIZLICA AYRILDIM"

Katil zanlısı Muhammet Emin Ö. ise "İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum" dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa