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Kadın Kılığına Giren Hırsızlar, 50 Bin Dolarlık Çantayı Çaldı

Kadın Kılığına Giren Hırsızlar, 50 Bin Dolarlık Çantayı Çaldı
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İstanbul Fatih'te, kadın kılığına giren iki hırsız, bir kişinin sırt çantasındaki 50 bin doları çaldı. Hırsızlardan biri Bursa'da yakalanırken, kadının aslında erkek olduğu ve toplamda 119 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Fatih'te biri kadın kılığına giren iki hırsız, bir kişinin sırt çantasındaki 50 bin doları çaldı. 2 şüpheli Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, kadın kılığındaki şüphelinin 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Fatih'teki Kapalıçarşı'da 20 Ocak Pazartesi günü filmleri aratmayan bir hırsızlık olayı gerçekleşti. S.B. isimli şahıs, 2 milyon 485 bin lira değerindeki 50 bin doları sırt çantasına koyarak yola çıktı. S.B.'yi takip eden 2 hırsız, Molla Fenari Mahallesi Kılıçlar Sokak'ta harekete geçti. Biri kadın kılığına giren 2 hırsız, çantadaki 50 bin doları çaldı. S.B. bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantasının açık olduğunu söylemesiyle hırsızlığı fark etti. S.B. ardından polise başvurdu.

Şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaştı. Görüntülerde olayın ardından şüpheli iki kadının birlikte yürüdüğü, bir süre sonra ise ayrılarak farklı yönlere gittikleri görüldü. Ancak yapılan detaylı incelemede, şüphelilerden birinin başını kapatarak kadın kılığında kimliğini gizlemeye çalışan bir erkek olduğu tespit edildi.

Kadın kılığına giren şüphelinin 119 suç kaydı var

Kimlikleri polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen şüphelilerin izi Bursa'da bulundu. Şüphelilerden kadın kılığına giren G.D. (29) ve kadın şüpheli N.D. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden G.D.'nin daha önce 119 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. N.D.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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