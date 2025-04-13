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Kadın Hastaların Mahremiyetini İhlal Eden Doktorlar Adliyeye Sevk Edildi

Kadın Hastaların Mahremiyetini İhlal Eden Doktorlar Adliyeye Sevk Edildi
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Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kadın hastalarla ilgili ifşa olan WhatsApp yazışmalarının ardından iki doktor adliyeye sevk edildi. Doktorlar, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve ifşa olan WhatsApp yazışmalarında kadın hastalarla ilgili mahremiyeti sarsan yorumlar içeren yazışmalar yapan doktorlar adliyeye sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak iki doktor görevden uzaklaştırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca da iki doktor hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından soruşturma başlatılarak, doktorların gözaltına alınması talimatı verildi. Tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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