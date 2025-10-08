Haberler

Kadın gazeteciyi isyan ettiren görüntü: Nasıl olur da bu sapığa tepki vermez?

Kadın gazeteciyi isyan ettiren görüntü: Nasıl olur da bu sapığa tepki vermez?
Ankara Kızılay Metrosu'nda bir genç kızın kalabalığı fırsat bilen bir erkeğin tacizine uğradığı anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken gazeteci Naz Yavuzarslan, kadının tepki vermemesini eleştirip halkı "Susmayın, bağırın, ortalığı ayağa kaldırın" diye uyardı.

Ankara Kızılay Metrosu'nda genç bir kız, kalabalığı fırsat bilen orta yaşlı bir erkek tarafından taciz edildi. Genç kız, yaşananları o anda fark edemeden durakta indi. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KADIN NASIL OLUR DA BU SAPIĞA TEPKİ VERMEZ?"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüye gazeteci Naz Yavuzarslan'dan dikkat çeken bir yorum geldi. "Kadın nasıl olur da bu sapığa tepki vermez?" diyen Yavuzarslan "Ben bunu anlamıyorum. Kıyameti koparmalı, orada rezil rüsva etmeli. Susmayın artık, lütfen susmayın. Bağırın, ortalığı ayağa kaldırın. Bu rezillere susarak fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Yusuf ODEMIS:

Ortalığı ayağa kaldırsa ne olacak ?? Kadını koruyan yasa mı var ? Ordan birisi mi kadını koruyacak

10
9
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Gunde iki kadin katlediliyor ucuncu olmaya korkmustur.gazze tmm da ulkede iyi degil diyoruz sigir surusu kiziyor eyy sigirlar sizinde kiziniz olabilirdi bu duruma maruz kalan.

2
4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
