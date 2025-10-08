Kadın gazeteciyi isyan ettiren görüntü: Nasıl olur da bu sapığa tepki vermez?

Ankara Kızılay Metrosu'nda genç bir kız, kalabalığı fırsat bilen orta yaşlı bir erkek tarafından taciz edildi. Genç kız, yaşananları o anda fark edemeden durakta indi. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KADIN NASIL OLUR DA BU SAPIĞA TEPKİ VERMEZ?"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüye gazeteci Naz Yavuzarslan'dan dikkat çeken bir yorum geldi. "Kadın nasıl olur da bu sapığa tepki vermez?" diyen Yavuzarslan "Ben bunu anlamıyorum. Kıyameti koparmalı, orada rezil rüsva etmeli. Susmayın artık, lütfen susmayın. Bağırın, ortalığı ayağa kaldırın. Bu rezillere susarak fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.