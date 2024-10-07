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Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun

Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
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Ünlü şarkıcı Edis, son günlerdeki dehşet verici olaylara tepki göstererek sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Canice katledilen Ayşenur ve İkbal'in ailelerine baş sağlığı dileyen Edis, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sanatçı, toplumda barış ve dayanışma çağrısında bulundu.

Ünlü şarkıcı Edis, İstanbul Fatih'te iki genç kadın olan Ayşenur ve İkbal'in vahşice katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine karşı sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin kişisel meseleler olarak değil, politik bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

KADIN CİNAYETLERİ TOPLUMSAL BİR SORUNDUR

Edis, bu cinayetlerin, toplumda kadınlara yönelik şiddeti körükleyen anlayışların bir sonucu olduğunu belirterek, "Kadın cinayetlerini lütfen kişisel meseleler üzerinden değerlendirmeyin. Kadın cinayetleri politiktir. Toplumsal bir sorundur," dedi. Açıklamasında, şiddet ortamına zemin hazırlayan beyanların ve adalet sisteminin açıklarından cesaret alan faillerin özgürlüğünün bu durumu beslediğini ifade etti.

"Kadınlığa, kadınsılığa, dişiliğe hakaret gözüyle bakan anlayış," diyen Edis, bu anlayışa hizmet eden medya figürlerinin ve sosyal medya trollerinin de sorumluluğunu vurguladı. Edis, "Bu eşitlik bilincinin hayati bir gereklilik değil, elitist bir bakış açısı olarak tanımlanması, yabancı kültürlerin bir dayatması olarak görülmesi kabul edilemez," şeklinde konuştu.

ANNENİN YAŞADIĞI DAYANILACAK GİBİ DEĞİL

Sanatçı, "Önce kendimiz, sonra yazdıklarımız, sonra toplumdaki davranışlarımız değişmediği sürece, bu cinayetlerin vahşeti artarak devam edecek," uyarısında bulunarak, toplumun bu konudaki hassasiyetinin sosyal medya trendlerinden daha fazlasına dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Edis, yaşanan olaylar karşısında duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi de ifade ederek, "Bir annenin kurşun yeseydi de canı yanmasaydı diyecek kadar çaresiz kalması dayanılabilecek gibi değil," dedi.

Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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