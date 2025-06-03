Kadın Cinayetinden 9 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı

Kadın Cinayetinden 9 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kasten öldürme suçu nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası alan Ş.D., Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de işlediği kadın cinayeti nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

17 Temmuz 2022 tarihinde Kırşehir'de işlenen kadına karşı kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (45), 2 Haziran günü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Ş.D., aynı gün çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile şoke etti: Babam ne yaptın!

Gelinin istediği mehir yakınlarını bile şoke etti: Babam ne yaptın!
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.