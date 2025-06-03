Kadın Cinayetinden 9 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı
Kırşehir'de kasten öldürme suçu nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası alan Ş.D., Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de işlediği kadın cinayeti nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
17 Temmuz 2022 tarihinde Kırşehir'de işlenen kadına karşı kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (45), 2 Haziran günü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.
Ş.D., aynı gün çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa