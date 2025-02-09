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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu

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Kadıköy Sahili'nde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Ceset, DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Velat Can ve kız kardeşi Ayşe Can, Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşmüş ve günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

KADIKÖY Sahili'nde öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset Deniz Polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can'a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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