Kadıköy Metrosunda Oyuncak Tüfekle Dolaşan Genç Gözaltına Alındı

Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaştığı anları sosyal medyada paylaşan A.B.Ö. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL