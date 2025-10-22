Haberler

Kadıköy Metrosunda Oyuncak Tüfekle Dolaşan Genç Gözaltına Alındı

Kadıköy Metrosunda Oyuncak Tüfekle Dolaşan Genç Gözaltına Alındı
Güncelleme:
İstanbul Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaşan 17 yaşındaki A.B.Ö. ismiyle tanınan genç, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaştığı anları sosyal medyada paylaşan A.B.Ö. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
