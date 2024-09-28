Kadıköy'de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy'de 8 katlı bir apartmanın 6'ıncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen Can Bayraktar isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden oğlunu son defa görmek için olay yerine tekerlekli sandalyeyle gelen baba ise hüngür hüngür ağladı.

Olay, İstanbul Kadıköy İlçesi, Suadiye Yazanlar Sokak üzerinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sekiz katlı bir apartmanın altıncı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir apartman sakini itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri altıncı kattaki daireye camdan girerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri apartmanda yaşayan tüm vatandaşları tahliye ederken, yangının çıktığı dairede yaşayan Can Bayraktar isimli bir vatandaş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Hayatını keybeden şahısın naaşı ambulans ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen babası hüngür hüngür ağladı

Yaşanılan yangının ardından dairede yaşayan Can Bayraktar isimli kişi hayatını kaybetti. Durumun babasına bildirilmesi üzerine tekerlekli sandalye ile babası olay yerine geldi. Apartmanda hayatını kaybeden oğlunu son defa görmek isteyen baba ise hüngür hüngür ağladı.