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Kadıköy'de uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı

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Kadıköy'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren uçan balon satıcısının elindeki balonlar aniden patlayarak alev aldı. Patlama sonucu kafedeki bir müşteri yaralandı. Müşterinin saçında ve yüzünde yanıklar oluşurken seyyar satıcı "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bir kafede yaşanan olayda, seyyar satıcının elindeki uçan balonlar patladı. Patlama sonucu kafede müşteri olarak bulunan A.N. isimli kadın yaralandı. Kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan seyyar satıcı polis tarafından yakalandı ve 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de satılan uçan balonların patlayıp alev alması sonucu bir kadın yaralandı.

Göztepe Mahallesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan seyyar satıcı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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