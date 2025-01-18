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Trafik canavarı 22 yaşındaki genci yaşamında etti: Mahkemeden tepki çeken karar
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İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir trafik kazasında 22 yaşındaki Gizem Demirci, M.K.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'ndeki 50 yaşındaki çocuk doktoru M.K. tarafından kullanılan araç, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarptı.

Çevredeki yurttaşların çağırdığı ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Gizem Demirci, 2 gün boyunca kaldığı yoğun bakımdan çıkamadı.

AİLESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Ablasının yeni evlendiği ve çocuk beklediği öğrenilen Gizem'in annesinin aldığı ölüm haberi sonrasında sinir krizi geçirdiği öğrenilirken; genç kızın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek.

ŞOFÖR SERBEST

Gizem Demirci'nin ölümüne neden olan M. K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Sürücünün kusuru yoksa neden tutuklansın? Bu haberi yapanın arabhasının önüne atlasalar ne yapardı? Ülkenin içine ettiniz algı haberler ile

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Trafik kazaları da çoğaldı

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