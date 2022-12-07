Alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücüden basın mensuplarına pes dedirten hareket
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Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında 2.98 promil alkollü çıkan bir sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu.
İstanbul'da Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı.
GAZETECİLERE EL SALLADI
Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.