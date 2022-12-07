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Alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücüden basın mensuplarına pes dedirten hareket

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında 2.98 promil alkollü çıkan bir sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu.

İstanbul'da Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı.

GAZETECİLERE EL SALLADI

Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kadıköy'de trafik denetiminde alkollü çıktı, basın mensuplarına el salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Develioğlu:

Adam benim canımı tehlikeye atıyor ama devletin verdiği ceza 6 ay ehliyete el koyma bu nasıl iş, he o ceza uygulanacakmı oda belli değil. bence ehliyetsiz kullanmaya devam eder.

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