Alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücüden basın mensuplarına pes dedirten hareket 3. Sayfa Haberleri Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında 2.98 promil alkollü çıkan bir sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu. İstanbul'da Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. ALKOLLÜ ÇIKTI Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı. GAZETECİLERE EL SALLADI Sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el sallaması ise pes dedirtti. Şahsın aracı bağlanırken ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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