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Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

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İstanbul'da toplu taşıma aracına binen bir kadın, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen 39 yaşındaki Reyhan Demirtaş, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O sırada otobüstekibir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

OTURMAK İÇİN YER İSTEDİ, YUMRUK YEDİ

Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, yaşandı. Reyhan Demirtaş, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Araçta oturacak yer arayan kadın, bir adama, 'çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedi. Demirtaş, çıkan tartışma sırasında gözüne yediği yumrukla neye uğradığını şaşırdı.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

Sol gözüne yumruk atılan ve tekmelenen kadını korumak için otobüsün içindeki bir polis memuru olaya müdahale etti. Reyhan Demirtaş, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Talihsiz kadın, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

"Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

"GÖZÜME VURDUĞU AN YILDIZLAR OLUŞTU"

Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIM"

Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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