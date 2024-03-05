Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Taksici Bıçaklandı

Güncelleme:

Kadıköy'de taksicilik yapan bir şahıs aracına aldığı 3 kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Şah damarından bıçaklanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de taksicilik yapan bir şahıs aracına aldığı 3 kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Şah damarından bıçaklanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, taksicilik yapan Osman isimli şahıs (60), ışıklarda durduğu sırada aracına zorla kimliği belirsiz üç kişi bindi. Taksi şoförüne bıçak çekerek aracı sürmesini istedi. Ticari taksi şoförü istenilen yere gitmek istemedi. Araca binen üç kişi taksiden para çalarak kaçtı. Taksi şoförü kaçan şahısları kovalamaya başladı. Para çalan 3 kişi taksi şoförünü şah damarından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Osman isimli taksi şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şah damarından yaralanan ticari taksi şoförünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı duyan esnaf Adem Güneş, "Tartışıyorlardı çocukla taksici, parasını almış çocuklar. Taksici arkalarından koşarken bıçakladılar. Bıçaklanan taksiciden kanlar fışkırdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title