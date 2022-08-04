Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dorseli tır sokağın dar olması nedeniyle manevra kabiliyetini kaybedip trafiği felç etti. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dorseli tır sokağın dar olması nedeniyle manevra kabiliyetini kaybedip trafiği felç etti. Kadıköy'de seyir halindeki tır akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı. Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı. Olayın yaşanmasıyla caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahariye İstanbul Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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