Şalvarlı hırsızlar tezgahı boşalttı, balıkçı böyle beddua etti: Kılçıkları boğazlarına batsın

Geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de bulunan bir balıkçı dükkanında sabah saatlerinde bir hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, dükkanı açan personelin tezgah arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgaha yaklaştı. Şüphelilerin 2'si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgahta duran balıkları şalvarına doldurdu.

"BALIKLARIN KILÇIĞI BOĞAZLARINA BATSIN"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, "Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgaha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgahtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa