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Kadıköy'de sürücü galeriye daldı

Kadıköy'de sürücü galeriye daldı
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Kadıköy'de kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, motosiklet galerisine çarptı. Sürücü yaralanırken galeride maddi hasar oluştu.

Kadıköy'de kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki motosiklet galerisine daldı. Kazada sürücü yaralanırken, galeride maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 08.20 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücünün kullandığı 34 LE 5241 plakalı Wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan bir motosiklet galerisine daldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet galerisinde büyük çapta hasar oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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