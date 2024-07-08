İstanbul'da 'istek parça' cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı

İstanbul Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. 33 yaşındaki Mehmet Caymaz, yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Cihan Aymaz

SON SÖZÜNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.