Kadıköy'de mücevher vurgunu yapan sanıklara 10 yıl hapis cezası

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir mücevher firması yüksek kar vadederek binlerce kişiyi dolandırdı. Bir iş adamına 10 milyon 252 bin TL'ye sattıkları 145 değerli taş sentetik çıktı. Şikayet üzerine tutuklanan iki sanık 10 yıl hapis ve 199 bin 980 TL adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Sena S. "İşlemediğim bir suç için burada olmak beni inanılmaz yıprattı" dedi.

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde, bir firmaya ait olan şubede oluşturulan sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Satın aldığı 145 taşın suni olduğunu öğrenen mağdur iş adamı Sefa Ö., 10 milyon 252 bin TL ödediği dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Haklarında soruşturma başlatılan şirketin Bağdat Caddesi şubesi satış danışmanı Sena S. (30) ve mağaza müdürü Kadryber E. (32) tutuklandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Sena S. ve Kadryber E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlanırken taraf avukatları ve müşteki Sefa Ö. de salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Sena S, "İşlemediğim bir suç için burada olmak beni inanılmaz yıprattı. Gerçekten böyle bir suç işlemedim. Psikolojik olarak çok zor durumdayım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Kadryber E. ise "Sadece sigortalı çalışandım. 11 aydır cezaevindeyiz. Kimseye karşı suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sapphire Stone Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin yetkili yasal temsilcileri oldukları anlaşılan yabancı uyruklu diğer şahıslarla birlikte iştirak iradesiyle hareket ederek toplamda 3 veya daha fazla kişiyle birlikte iddia edilen suçu işlediği anlaşılan Sena S. ve Kadryber E. hakkında "Zincirleme olarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezasına ve 199 bin 980 TL adli para cezasına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

5 dolar değerindeki 145 suni taşa 10 milyon 252 bin TL ödedi

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sena S.'nin Sapphire Stone Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin Bağdat Caddesi şubesi olan Cancri Jewelery isimli mağazada satış danışmanı olarak çalıştığı, diğer şüpheli Kadryber E.'nin ise mağaza müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi. Değerli taş alım satım işi ile müşterilerine sattıkları taş adedi ve değeri oranında kurdukları sanal ofis platformunda bonus para kazandırmayı vaat ettikleri, Sefa Ö.'nün de kazanç sağlama ümidiyle sisteme dahil olduğu ve çeşitli zaman dilimlerinde toplamda 10 milyon 252 bin 502 TL verdiği anlatıldı. Sefa Ö. tarafından satın alınan 145 adet taşın suni ve değerinin 5 USD olduğu belirtildi.

İddianamede, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılan Sena S. ve Kadryber E. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL