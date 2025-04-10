Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Destek Yağdı

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Destek Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının ilk duruşmasına yüzlerce kişi destek için katıldı. Ünlü oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin de davayı takip etmek için adliyeye geldi.

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor. Oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in de aralarında olduğu yüzlerce kişi Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için adliyeye geldi.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüphelinin "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma devam ediyor.

Minguzzi'nin ailesine destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Ellerinde, 'Mattia Ahmet ve bütün masum çocuklar için adalet', 'Katillerin yaşı değil işledikleri vahşet yargılanmalı', 'Ölenin yaşı sorulmadı, öldürenin de yaşı sorulmasın' yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, alkışlar ve sloganlarla adalet çağrısında bulundu.

Duruşma salonunun önünde de yoğun kalabalık oluştu. Mattia Ahmet'in fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, 'Mattia Ahmet için adalet' sloganları attı. Davayı takip etmeye gelenler arasında ünlü oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in de olduğu görüldü. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.