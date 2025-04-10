Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Destek Yağdı

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor. Oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in de aralarında olduğu yüzlerce kişi Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için adliyeye geldi.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüphelinin "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma devam ediyor.

Minguzzi'nin ailesine destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Ellerinde, 'Mattia Ahmet ve bütün masum çocuklar için adalet', 'Katillerin yaşı değil işledikleri vahşet yargılanmalı', 'Ölenin yaşı sorulmadı, öldürenin de yaşı sorulmasın' yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, alkışlar ve sloganlarla adalet çağrısında bulundu.

Duruşma salonunun önünde de yoğun kalabalık oluştu. Mattia Ahmet'in fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, 'Mattia Ahmet için adalet' sloganları attı. Davayı takip etmeye gelenler arasında ünlü oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in de olduğu görüldü. - İSTANBUL