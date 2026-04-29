Kadıköy'de makas atan 2 sürücüye 180 bin TL ceza

Kadıköy'de makas atan 2 sürücüye 180 bin TL ceza
Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde makas atarak trafikte tehlike oluşturan iki sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde makas atarak trafikte tehlike oluşturan iki sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücülere toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı bağlanan sürücü polis ekiplerine, "90 bin lirasında değilim ama arabamı bağlama" demesi dikkat çekti.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik güvenliğini hiçe sayarak makas atan sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, yapılan inceleme ve çalışmalar sonucu iki aracı tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürücülere toplamda 180 bin TL idari para cezası kesilirken, şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Kuralları ihlal eden iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
