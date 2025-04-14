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Kadıköy'de Kepçe Operatörü Beşinci Kattan Düştü

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Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir mini kepçe beşinci kattan düşerek zemin üzerine düştü. Kepçe operatörü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de korkutan kaza: Kepçe operatörü binanın beşinci katından düştü

İSTANBUL - Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binada çalışan mini kepçe, beşinci kattan zemine düştü. Kepçe operatörü ağır yaralandı.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın beşinci katında bulunan mini kepçe çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle zeminde bulunan moloz yığınının üzerine düştü. Kaza sırasında kepçeyi kullanan operatör ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kepçe operatörü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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