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Kadın cinayetinde kan donduran ifade: 4. kattan attıktan sonra gülüp müzik açtı

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Kadıköy'de Fatma Duygu Özkan'ın, iddiaya göre Avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4. kattaki balkondan atılarak öldürülmesiyle ilgili bir tanığın ifadesinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra Gündüz'ün aşağıya bakarak güldüğünü belirten tanık daha sonra Gündüz'ün içeri geçerek müzik açtığını söyledi. Gündüz hakkında ağırlaştırılmış müebbetle hapis cezası istendi.

Kadıköy'de Fatma Duygu Özkan'ın, Avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4'üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülmesi hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Gündüz'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tanık M.Ç.'nin ifadesinde feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Tanık, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

"BANA BİR ESKORT NUMARASI YOLLA"

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'ndeki evinde tek başına ikamet eden şüpheli Avukat Doğan Can Gündüz'ün 13 Ağustos 2023 tarihinde Kadir Korhan Marmara'ya 'Hafız bana bir eskort numarası yolla' şeklinde mesaj attığı belirtildi. Marmara'nın ise Fatma Duygu Özkan'a ait telefon numarasını şüpheliye atarak 'Al Can'dan aldım dersin' şeklinde mesaj attığı kaydedildi. Bunun üzerine şüpheli, Fatma Duygu Özkan ile mesajlaştı. Bu mesajlaşmalara iddianamede de yer verildi.

"AŞAĞI ATTIKTAN SONRA GÜLDÜ"

Fatma Duygu Özkan'ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Doğan Can Gündüz'ün evine geldiği aktarıldı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç. saat 20.30 sıralarında arkadaşları ile birlikte dolaştıkları sırada bir binanın 4'üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü, kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediği, erkek şahsın kadının bacaklarını tutarak aşağıya attığını, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz'ün Fatma Duygu Özkan'a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy'de evine davet ettiği, şüpheli Doğan Can Gündüz'ün binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan'ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden Fatma Duygu Özkan (38) düşmüştü. Özkan olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Can Gündüz (41), Özkan'ın kendisini aşağıya attığını iddia etti.

Görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Gündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Can Gündüz Doğan Can Kadıköy Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

YalancıSavar:

Kafa çekip laiklik naralarının atıldığı semt değil mi burası ?

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Yusuf ODEMIS:

Escortta olsa insan üzülüyor

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Muzaffer Karaman:

Serıatla yonetılen ulkelere gıt senı tutanmı var. Laıklıkle bu olayın arasındakı farkı bulamadım

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Kenan Tepretoğlu:

idam şart idam, kısasta hayır vardır, kasten öldüreni öldüreceksin, halkın adaleti de bunu gerektirir

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Marko Apostolidis:

aslında hız limitini aşan ve arabasına teknik bakım yaptırmayan içinde geçerli olmalı dediğin çünkü mesela fren asla patlamaz, içindeki yağ zamanla sulanır ve fren tutmaz olur. birde hz. isa as dediği gibi kılıça sarılan kılıçtan gider kuranın dediği gibi sizden çıkan şiddet (kurana göre müşteri aldatmakta şiddet) size iade edilecektir (beddua ve lanet dahil). Ve kuran soruyor? neden kendinize şiddet uyguluyorsunuz? yani sen dediğine dikkat et seni kesmesin

yanıt22
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Marko Apostolidis:

bir gün hz. muhammed'e sormuşlar ebedi cehennem orantısız değilmi diye. cevap vermiş ebedi yaşasalardı ebedi aynı şeyi yapacaklardı.

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