Kadıköy'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T., yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL