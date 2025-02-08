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Kadıköy'de İki Gün Süren Silahlı Saldırılar

Kadıköy'de İki Gün Süren Silahlı Saldırılar
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Kadıköy'de bir kafeye art arda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin 3 kişi yakalandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, iki kişi tutuklandı.

Kadıköy'de silahlı saldırganlar tarafından bir kafeye art arda iki gün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 25 Ocak tarihinde saat 05.15 sıralarında yaşanan olayda, plakasız bir otomobille olay yerine gelen şahıslar tarafından kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinde polisin yaptığı çalışmalarda 3 adet 9 milimetre kovan ele geçirildi.

Aynı kafede 26 Ocak tarihinde saat 05.20 sıralarında yaşanan olayda ise yine silahlı saldırganlar tarafından mekana ateş açıldı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde 2 adet 9 milimetre kovan, 1 adet 9 milimetre dolu fişek ele geçirildi. Polis yaptığı kamera çalışmalarında, eylemi motosikletle gelen kasklı 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri olaya ilişkin olarak Y.C.B. (18), M.Y. (26), ve M.A.(19) isimli şahısları yakaladı. Şahıslardan birinin bir markette polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yakalanan şahıslardan Y.C.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y. ve M.A. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, kafeye yapılan silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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