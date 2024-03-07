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İETT şoförü, çarptığı aracın sürücüsünü ezmeye çalıştı

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İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsü şerit değiştirirken araca çarptı. İETT otobüsünün şoförü, kaza tutanağı tutmaya çalışan sürücüyü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

Trafikte gergin anların yaşandığı nokta İstanbul Kadıköy oldu. D-100 Karayolu üzerinde seyreden İETT sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı. Yaşanan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

İETT şoförü, çarptığı aracın sürücüsünü ezmeye çalıştı

OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Maltepe istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunan 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikametteki yabancı plakalı cipe çarptı. O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken, cipin sürücüsü aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi. Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

İETT şoförü, çarptığı aracın sürücüsünü ezmeye çalıştı

Otomobil sürücüsü inatla otobüsün önünde çekilmeyerek, "Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin" diyerek otobüsün camına vurarak şoförün durmasını istedi. Yaşananlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy İETT Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

hüseyin akgül:

gerçekten bu şöförleri eş dost akrabalardan seçmek yerine sağlam eğitimlerden ve psikolojik testlerden geçirerek otobüs verilmeli ( adabı ile sürenlere lafım yok)

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Ey otobüs şoförü sanki cebinden çıkacak para sigorta hasarı karşılar. Ne sıkıntı yaşatıyorsun insanlara.

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