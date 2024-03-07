İETT şoförü, çarptığı aracın sürücüsünü ezmeye çalıştı

Trafikte gergin anların yaşandığı nokta İstanbul Kadıköy oldu. D-100 Karayolu üzerinde seyreden İETT sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı. Yaşanan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Maltepe istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunan 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikametteki yabancı plakalı cipe çarptı. O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken, cipin sürücüsü aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi. Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

Otomobil sürücüsü inatla otobüsün önünde çekilmeyerek, "Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin" diyerek otobüsün camına vurarak şoförün durmasını istedi. Yaşananlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.