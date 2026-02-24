Haberler

Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada birçok araç ve sürücü arandı, özel harekat polisleri de destek sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada birçok araç ve sürücü arandı. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin GBT işlemi gerçekleştirdi. Denetime özel harekat polisleri de destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde