Kadıköy'de helikopter destekli asayiş denetimi

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, araç emniyet ekiplerince bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar, ekipler tarafından didik didik aranarak kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanırken, şüpheli görülen şahıslara yönelik üst aramaları gerçekleştirildi. Alkol testi yapılan sürücülerin ayrıca sürücü belgeleri de kontrol edildi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Söz konusu araç emniyet otoparkına çekilerek bağlandı.

Yetkililer, toplumun huzur ve asayişinin sağlanması için denetimlerin sürdürüleceğini belirttiler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı