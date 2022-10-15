Kadıköy'de gökdelende yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi
3. Sayfa Haberleri
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 katlı bir rezidansta alt katlarda başlayan yangın, dış cephe kaplamasının alev alması sonucu binanın en üst katına kadar ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının görüntüleri çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.
Haberler.com - 3. Sayfa