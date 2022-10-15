Kadıköy'de gökdelende yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 katlı bir rezidansta alt katlarda başlayan yangın, dış cephe kaplamasının alev alması sonucu binanın en üst katına kadar ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının görüntüleri çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.