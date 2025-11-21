Haberler

Kadıköy'de Gıda Zehirlenmelerine Karşı Denetim Seferberliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, artan gıda zehirlenmesi şikayetleri üzerine ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere 15 gün süre verildi.

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikayetleri ve gelen ihbarlar üzerine, gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmelerde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikayetleri ve gelen ihbarlar üzerine ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmeler tek tek kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında işletmeleri tek tek dolaşarak ürünlerden numuneler alırken üretim yapılan noktaların gerekli hijyen şartlarını karşılayıp karşılamadığını da detaylı şekilde inceledi. Hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere eksiklerini gidermeleri için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmelere ise idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ve hijyen denetimleri kapsamında, İstanbul'da bugüne kadar 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı kaydedilirken, 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.